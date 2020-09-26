Авторами памятника стали скульпторы Андрей Коробцов и Владимир Благовещенский, а также архитектор Константин Фомин.

Сегодня состоялось торжественное открытие памятника генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову в селе Кистыш Суздальского района. Это было родовое имение легендарного полководца, который не проиграл ни одного сражения, а их было более 60, и сумел обезопасить страну от агрессивных соседей на долгие десятилетия, сделав границы Российского государства нерушимыми.Памятник Суворову установили в конце осени прошлого года, торжественное открытие намечалось на 18 мая 2020 года – день смерти генералиссимуса. Но из-за пандемии его перенесли на сентябрь. Монумент создан Российским военно-историческим обществом в рамках реализации национального проекта «Культура». Авторами памятника стали скульпторы Андрей Коробцов и Владимир Благовещенский, а также архитектор Константин Фомин.На открытия приехали Помощник Президента РФ Владимир Мединский, Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев и Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первый заместитель Министра обороны РФ, Валерий Герасимов.