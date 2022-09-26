Жители Владимирской области продолжают помогать защитникам Донбасса. Собирают в том числе и...

Жители Владимирской области продолжают помогать защитникам Донбасса. Собирают в том числе и медикаменты.Неравнодушные жители Судогды вместе с инструкторами военно-патриотического клуба "Пересвет" и родителями воспитанников отправили срочную посылку необходимых средств первичной медицинской помощи для наших бойцов. Как рассказал руководитель клуба "Пересвет" Илья Кульков, уже сегодня лекарственный груз доставят по назначению.Видео со страницы Ильи Кулькова