Необычного пассажира, который провел в воздухе целые сутки, сняли с самолета, курсирующего между Москвой и Южно-Сахалинском. Кот сбежал из переноски прямо во время полета и потерялся в багажном отсеке.

Необычного пассажира, который провел в воздухе целые сутки, сняли с самолета, курсирующего между Москвой и Южно-Сахалинском. Кот сбежал из переноски прямо во время полета и потерялся в багажном отсеке.Его хозяйка заявила о пропаже, когда приземлилась в Южно-Сахалинске. Сотрудники аэропорта и стюарды обыскали самолет, но безрезультатно. Зато когда борт вернулся в Москву, проголодавшийся кот сам вышел к людям. Его покормили и отправили хозяевам следующим рейсом.