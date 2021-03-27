Ее заподозрили в растрате бюджетных средств при строительстве ФАПов

Следственный комитет по материалам проверки регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело о растрате бюджетных средств в отношении бывшего директора «Облстройзаказчика» Татьяны Потаповой.По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года подозреваемая в нарушение установленного порядка в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» заключила со знакомым коммерсантом договоры на проведение кадастровых работ при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории Владимирской области.При этом, цена некоторых заключенных договоров оказалась завышена в более чем 6 раз (стоимость заключенных договоров составляла от 130 до 170 тысяч рублей при фактической стоимости около 22 тысяч рублей).В настоящее время подозреваемая и коммерсант задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Подразделение – следственный отдел по Ленинскому району города Владимир.