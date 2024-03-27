Завершается реализация очередного этапа областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области». Чиновники

Завершается реализация очередного этапа областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области». Чиновники отчитались о проделанной работе. На переселение из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, предусмотрено 604 миллиона рублей. За этот период времени во Владимире таких насчитывается 34. Общая площадь аварийного фонда 7200 квадратных метров.