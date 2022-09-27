27 сентября 2022 года проходит церковный православный праздник Воздвижение Креста...

27 сентября 2022 года проходит церковный православный праздник Воздвижение Креста Господня.Праздник появился после обретения священного Креста, на котором был распят Иисус Христос. Крест был утерян и его долго не могли найти, но в 326 году под землей на Голгофе святыню нашли. По преданию, чтобы установить подлинность Креста, проверяли его чудодейственные свойства. Многим удалось исцелиться от болезней, а некоторым даже воскреснуть. Тогда иерусалимский патриарх Макарий установил Крест, а император Константин, сын царицы Елены, распорядился построить храм Воскресения Христова в Иерусалиме. Возведение завершилось в 335 году, после храм освятили, а церковь установила празднование Воздвижение Креста.По народному календарю праздник называется "Воздвижение" или "Здвиженье". В этот период празднуется последняя встреча осени и окончание уборки урожая. Кроме того, в этот день многие начинали заготавливать на зиму капусту.Можно в этот день дарить нательный крестик, это является очень мощным оберегом для человека. Сны в ночь на 27 сентября могут подсказать, как решить проблему или задачу, которая давно мучает.Чего нельзя делать в этот день?Не рекомендуется в этот день ходить в лес. Знающие люди говорят, что там можно встретить Лешего, который именно сегодня обходит свои владения, пересчитывая животных. Люди верили, что человек, на которого посмотрит Леший, лишается своей воли и навсегда остается под его властью.Не стоит начинать важные дела – они пойдут не по плану. К тому же, могут навредить тому, что уже было давно сделано.Не нужно давать в долг или взаймы, иначе можно понести большие убытки.Запрещено есть мясные и молочные блюда. В этот день также стоит исключить из своего рациона рыбу и яйца.Нельзя проводить шумные праздники, излишнее веселье может привлечь в жизнь серьезные проблемы.На Воздвижение приметы не рекомендуют рассказывать о своих планах даже близким людям, поскольку тогда задуманное так и не сможет воплотиться в жизнь. Особенно это касается финансовых вопросов – возможны большие материальные потери, обманы и ссоры на почве денег.Незамужним девушкам нельзя есть картофельные блюда, иначе еще год не выйдут замуж. Вместо картошки рекомендуется съесть капусту. И, желательно, готовить блюда из нее не в одиночестве, а вместе с подружками, которые тоже мечтают о замужестве.Не стоит венчаться в Церкви, а также рассказывать кому-либо о своих планах. В противном случае - все может обернуться несчастьем.Народные приметы на 27 сентября:Западный ветер долго дует — плохую погоду принесёт.Гуси высоко летят — весеннее половодье будет большим.Заморозки утром — скоро придёт зимняя погода.Резко похолодало — весна окажется ранней.Все перелётные птицы к этому времени улетели — скоро придёт зима, которая будет холодной.Журавли летят высоко и курлыкают — осень будет тёплой.Тепло и ясно — к поздней зиме.Северный ветер — лето будет жарким.Убраться в доме — избавить жилище от негатива и зла.Фото https://www.pxfuel.com/