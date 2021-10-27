Мужчина ударил свою спутницу бутылкой по голове. От полученных травм она скончалась.

В Турции на курорте Фетхие провинции Мугла 55-летний травматолог-ортопед из Мурома убил свою 51-летнюю подругу Татьяну Фёдорову. Об этом сообщает местный порталИзвестно, что, находясь в номере отеля, пара поссорилась на почве ревности. Завязалась драка, мужчина ударил свою спутницу бутылкой по голове. После чего муромлянин лёг спать, а проснувшись, обнаружил пассию мёртвой. О случившемся он рассказал руководству гостиницы. Прибывшие на место трагедии врачи подтвердили смерть потерпевшей. Жандармы задержали подозреваемого в убийстве. Теперь ему грозит тюрьма, по местным законам – до 20 лет.Подозреваемый работал врачом травматологом-ортопедом в отделенческой больнице на станции Муром. Пациенты характеризуют его положительно.