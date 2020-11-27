Внесены изменения в Указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».

Внесены изменения в Указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».До 29 декабря деятельность фуд-кортов в торговых центрах и торгово-развлекательных центрах (комплексах) допускается только при выполнении следующих условий:- обеспечение социального дистанцирования не менее 1,5 м между посетителями;- обеспечение посадки из расчёта не менее 4 кв. м на одного посетителя;- одновременное присутствие не более 50 процентов посетителей от максимально возможного с понедельника по пятницу;- одновременное присутствие не более 30 процентов посетителей от максимально возможного в субботу и воскресенье.До 29 декабря юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, продлён запрет на проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов и караоке.Также до 29 декабря продлён запрет нахождения лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения родителей или иных законных представителей на территории и в зданиях торговых, торгово-развлекательных центров, в том числе на территории фуд-кортов.До 15 декабря приостановлена деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных комплексов. Как и прежде, допускается функционирование развлекательных аппаратов с обязательным проведением их дезинфекции и размещением на расстоянии не менее 1,5 метров.Изменения вступят в силу с момента опубликования Указа на Официальном интернет-портале правовой информации.