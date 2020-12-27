Общественники начали уборку мусора своими силами, а затем обратились за помощью в мэрию Владимира.

Во Владимире наградили благодарственными письмами администрации города Владимира за расчистку оврага на ул. Сурикова волонтера и общественницу Инессу Чиликину и индивидуального предпринимателя Василия Коротаева.Вручая благодарственные письма, начальник городского отдела по охране окружающей среды Сергей Сухопаров подчеркнул, что это хороший пример взаимодействия общественности и мэрии.Инесса Чиликина инициировала расчистку оврага на ул. Сурикова от скопившегося там мусора. Полгода ушло у нее на поиск и изучение истории этого оврага. Старожилы рассказали, что в 60-е годы ХХ столетия на этом месте был ключ с чистой водой. Общественники начали уборку мусора своими силами, а затем обратились за помощью в мэрию Владимира. Экологическую инициативу общественников поддержал глава города Андрей Шохин.(Фото: пресс-служба администрации Владимира)