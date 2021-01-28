Скоро в телеэфире!

- Что с недостроенными ФАПами? Где разместить александровский мусор? И когда снимут коронавирусные ограничения? Пресс-конференция губернатора.- Мозаика на советских типовых многоэтажках - искусство или нет? Почему жители домов пытаются избавиться от разноцветного орнамента, и кто пытается его защитить- И взлётная полоса для детей-сирот. Общероссийский народный фронт поможет воспитанникам детских домов подготовиться к поступлению в вуз.Об этом и не только расскажут наши корреспонденты в эфире «Вестей» на канале «Россия» в 14.25. Не пропустите!