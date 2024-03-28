40% жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) регулярно занимаются физкультурой и разными видами спорта.

40% жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) регулярно занимаются физкультурой и разными видами спорта. Более 74% из них предпочитают тренироваться дома. Таковы данные совместного опроса ВТБ и банка «Открытие».Среди опрошенных 13% занимаются физической активностью ежедневно, 18% – 2-3 раза в неделю, 9% – не реже, чем раз в неделю. Еще 27% респондентов признались, что тренируются раз в месяц и реже. Треть участников опроса не занимаются физкультурой.74% опрошенных жителей ЦФО тренируются дома. 16% используют тренажеры в парках или около дома. В фитнес-клуб ходят 7%, еще 16% проводят занятия на стадионе и 9% – посещают бассейн.Круглый год ведут спортивный образ жизни более половины участников опроса. Четверть респондентов назвали самым благоприятным сезоном для физических нагрузок лето и 15% – весну. Зимой готовы тренироваться только 12%, осенью – 5%.Самым популярным спортивным направлением у жителей Центра является фитнес и общая физкультура – так ответили 36% респондентов. В топ-5 также вошли велоспорт – 27%, туристические походы - 17%, силовые тренировки - 18% и плавание 15%. Зимние виды спорта, такие как коньки и беговые лыжи, привлекают 11% участников опроса.Большинство участников опроса – 70% предпочитают заниматься физкультурой и спортом бесплатно. 17% жителей ЦФО тратят на эти цели до 3 тысяч рублей в месяц. Ещё 9% респондентов - от 3 до 5 тысяч, 4% – свыше 5 тысяч.Четверть респондентов считают, что в их регионе хорошая спортивная инфраструктура. 43% указали на ее среднее состояние, 16% – назвали плохой. Интересно, что на желание людей заниматься физической активностью новизна и качество спортивных объектов и инвентаря влияет меньше, чем их личная мотивация. Те, кто регулярно тренируется, обычно дают более высокую оценку инфраструктуре, а те, кто не занимаются спортом, даже не обращают на нее внимание (доля затруднившихся оценить – 32%).ВТБ активно участвует в развитии массового спорта и здорового образа жизни среди жителей нашей страны. Более 20 лет банк реализует собственную программу «Спортивная страна», в рамках которой уже 15 лет выступает стратегическим партнером общества «Динамо», поддерживает в качестве Генерального спонсора ФК «Динамо – Москва», ХК «Динамо» Москва, регбийный и гимнастический клубы «Динамо – Москва». При поддержке ВТБ в регионах России прошли такие спортивные мероприятия, как Дальневосточный турнир по большому теннису в Хабаровске, Югорский лыжный марафон, первенство России по парусному спорту в Таганроге, Чемпионат и Кубок Чувашской Республики по волейболу, фестиваль Garage Fest, турниры RDS.Банк оказывает системную поддержку российским спортивным мероприятиям, ассоциациям и отдельным командам в рамках национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 13-22 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.