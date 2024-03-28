Об этом рассказали представители администрации города у себя в телеграме.

Ещё 35 добровольцев из Владимирской области отправились на СВО. Об этом рассказали представители администрации города у себя в телеграме.Проводить бойцов пришли волонтёры, юнармейцы, представители регионального военного комиссариата, а также родные и близкие мужчин.«Вы наша сила и гордость. Несомненно, победа будет за нами. Возвращайтесь домой здоровыми, к тем, кто вас ждёт и всегда будет ждать», – сказал в напутствие контр-адмирал Геннадий Жерин, ветеран вооруженных сил РФ.В начале солдаты поедут в специальные учебные подразделения Министерства обороны. Позже их отправят в зону проведения специальной военной операции.Напомним адреса пунктов отбора на военную службу по контракту:г. Владимир, ул. Стрелецкая, д. №55А;г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. №92.Телефон: +7 (4922) 45–02–25.