Смотрите Вести в 14:30: итоги рейда судебных приставов по адресам злостных неплательщиков во...

Смотрите "Вести" в 14:30: итоги рейда судебных приставов по адресам злостных неплательщиков во ВладимиреТушите свет- Пора платить по счетам...Итоги рейда судебных приставов по адресам злостных неплательщиков во Владимире.Жизнь после СВО- Снова в строю, но уже - в спортивном. Как ковровские пауэрлифтеры помогают раненым бойцам СВО вернуться к нормальной жизни?С молитвой и верой- И у православных верующих продолжается Великий пост. Что в эти дни готовят на кухне Свято-Успенского Княгинина монастыря?