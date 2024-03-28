Смотрите Вести в 14:30: итоги рейда судебных приставов по адресам злостных неплательщиков во...
Смотрите "Вести" в 14:30: итоги рейда судебных приставов по адресам злостных неплательщиков во Владимире
Тушите свет
- Пора платить по счетам...Итоги рейда судебных приставов по адресам злостных неплательщиков во Владимире.
Жизнь после СВО
- Снова в строю, но уже - в спортивном. Как ковровские пауэрлифтеры помогают раненым бойцам СВО вернуться к нормальной жизни?
С молитвой и верой
- И у православных верующих продолжается Великий пост. Что в эти дни готовят на кухне Свято-Успенского Княгинина монастыря?