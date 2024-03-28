27 марта 56 лет назад они трагически погибли возле деревни Новоселово Киржачского района. Почтить память героев приехали губернатор области, председатель Заксобрания Ольга Хохлова,

27 марта 56 лет назад они трагически погибли возле деревни Новоселово Киржачского района. Почтить память героев приехали губернатор области, председатель Заксобрания Ольга Хохлова, представители государственной компании «Роскосмос», летчики-космонавты, родственники и коллеги Юрия Гагарина и Владимира Серегина, сотрудники Центра подготовки космонавтов. После торжественной части мероприятия Александр Авдеев и спикер Заксобрания рассказали о дальнейшем благоустройстве мемориала. Ольга