Владимирская область во власти периферии уходящего антициклона Погоду во Владимирской области...

Владимирская область во власти периферии уходящего антициклонаПогоду во Владимирской области будет формировать северо-западная периферия уходящего антициклона. Иными словами, - при переменной облачности в регионе вновь обойдётся без осадковВ пятницу, 29 марта 2024 года, температура воздуха днем составит +10°С. При этом скорость южного ветра достигнет 2м/с.Влажность опустится до 37%.Вечер также будет «теплым». В темное время суток ожидайте на термометрах отметку +4°С.В Гидрометцентре прогнозируют: атмосферное давление будет незначительно понижаться и достигнет значения 749 мм ртутного столба, что чуть выше нормы.Народный прогноз на 28 марта:На Руси верили: звёздное небо указывает на то, что июнь будет знойным, а август — прохладным; по небу быстро плывут облака — погода будет теплой еще долго, при этом если они низко над землей, то стоит ожидать дождливого лета и сухой осени; если красный закат вечером, то на следующий день может пойти дождь.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; freepik.com