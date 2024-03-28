Erid: 4CQwVszH9pWwoHC4XUw Владимирские водители во время командировок и отпусков стали активнее...

Erid: 4CQwVszH9pWwoHC4XUwВладимирские водители во время командировок и отпусков стали активнее пользоваться каршерингомЗа год количество посетителей платформ для краткосрочной аренды автомобиля из Владимирской области увеличилось на 20%. В то же время длительность использования водителями из региона сервисов российского каршеринга в 2023 году выросла на 82%. В целом по стране динамика оказалась меньше и составила 43%, отметили в своем исследовании аналитики Yota.Жители Владимира чаще прибегают к каршеринговым сервисам, находясь в путешествии в других регионах. Пик востребованности автомобилей в аренду приходится на отпускной сезон. В июле и августе популярность таких платформ среди водителей из Владимирской области на 35% выше среднемесячных показателей года. Больше всего владимирских водителей интересовали сервисы «Ситидрайв» и BelkaCar.В 2023 году россияне потратили на каршеринговые сервисы на 43% больше минут¹, чем годом ранее. Также более чем на четверть выросла средняя продолжительность их использования (+28%). Заметнее всего среднее время использования увеличилось у приложений BelkaCar (+350%), «Делимобиль» (+307%), а также «Яндекс Драйва» (+156%).В то же время аудитория сервисов по аренде автомобилей выросла на 14%. Самый активный рост по числу пользователей в 2023 году продемонстрировал «Яндекс Драйв» — за год его аудитория увеличилась на 56%. Также существенно выросло количество пользователей «РентРайд», работающего по модели peer-to-peer (+47%), и BelkaCar (+40%).Около половины пользователей каршеринга — это абоненты в возрасте 26-35 лет (48%). Однако в 2023 году значительный рост показала взрослая аудитория — клиентов 46+ лет стало больше на 22%. Самая молодая аудитория оказалась у сервиса MaturCar (23% их пользователей моложе 26 лет), а наиболее взрослая — у «Яндекс Драйва» (22% абонентов старше 46 лет).Большинство пользователей каршеринговых сервисов — мужчины (72% аудитории). Однако именно женская аудитория обеспечила основной прирост интернет-трафика таких приложений в 2023 году (+16%).В 2023 году дольше всего сервисами для каршеринга в среднем пользовались абоненты из Сочи, Салехарда, Улан-Удэ и Чебоксар. Больше всего гигабайт в среднем тратили пользователи из Чебоксар, Элисты, Смоленска, Тамбова и Саранска. В исследовании учитывался трафик и за пределами родного региона.Схожую динамику показывает и аналитика МегаФона. Как сообщает пресс-служба оператора, абоненты из Владимира чаще выбирают «Ситидрайв» и «Делимобиль». Общий рост использования каршеринговых ресурсов в регионе год к году составляет 10%.¹При подсчетах учитывалось всё время активного использования приложения абонентами.СПРАВКАYota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.РЕКЛАМА. ПАО «МЕГАФОН» (ООО «Скартел» - дочерняя компания).