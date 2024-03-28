Во Владимире пройдет фотопроект, посвященный семьям героев СВО В Год Семьи в Российской Федерации...

Во Владимире пройдет фотопроект, посвященный семьям героев СВОВ Год Семьи в Российской Федерации Комитет семей воинов Отечества Владимирской области продолжит свой проект, посвященный близким героев специальной военной операции.Об этом на своей странице сообщила Анастасия Калачёва, - руководитель Комитета, супруга мобилизованного, многодетная мама.По словам Анастасии, организаторы проекта хотят рассказать региону о семьях героев специальной военной операции, их традициях и ценностях, взаимопонимании, поддержке и уважении. О фундаменте, на котором держится каждая семья.Ранее в объективе были "Жены Героев", теперь проект назовут "Семьи Героев".Участниками фотопроекта могут стать семьи, чьи главы уже не находятся в зоне СВО: завершен контракт, комиссованы по ранению. Участие в проекте- бесплатное.Открытие выставки состоится в Муроме, 8 июля - в День Семьи, Любви и Верности.