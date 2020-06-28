Алиса Бирюкова, директор департамента культуры области: «Говоря о поправках, наверное, я трактую это для себя как некое обогащение смыслами тех основ государственных, которыми мы все

Алиса Бирюкова, директор департамента культуры области: «Говоря о поправках, наверное, я трактую это для себя как некое обогащение смыслами тех основ государственных, которыми мы все дорожим, которые важны для самосознания русских людей. Знаете, это как в культуре в какой-то степени. Мы опираемся на что-то традиционное, нерушимое, но жизнь течет и приносит какие-то дополнения, которые тоже