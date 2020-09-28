Сервис позволяет за считанные минуты оформить нужный страховой полис.

Энергосбыт Волга внедряет новый удобный дистанционный сервис для жителей Владимирской области – маркетплейс «Базар Страховок». Сервис позволяет за считанные минуты оформить нужный страховой полис.Клиенты могут выбрать предложения от ведущих страховых компаний: сервис позволяет за считанные минуты рассчитать, сравнить и выбрать наилучший вариант по рейтингу организации или стоимости полиса. Оформление занимает несколько минут, оплатить выбранный продукт можно на сайте онлайн, а готовый полис будет направлен на электронную почту.Сегодня клиентам Энергосбыт Волга доступны к оформлению онлайн следующие страховые продукты:- ОСАГО – обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.- Туристическое страхование для выезжающих за рубеж и путешествующих по России.- Страхование от несчастного случая спортсменов для занятий в спортивных секциях и участия в соревнованиях.- Страхование от несчастных случаев водителей – финансовая «подушка безопасности» при наступлении ДТП и получении травм.- Антикоронавирус — финансовая поддержка застрахованного лица в случае выявления данной инфекции, временной нетрудоспособности или гибели.- Зеленая карта – полис страхования ответственности водителя, является обязательным условием для поездок за рубеж на своем автомобиле.Разработчик сервиса «Базар Страховок» - компания ООО ТК «Информационный сервис» - сотрудничает только с крупнейшими надёжными страховыми компаниями и предлагает такие же цены, как и на сайте страховщика. Подробнее узнать об услугах и задать интересующие вопросы клиенты Энергосбыт Волга могут по бесплатному телефону 8-800-222-64-82.