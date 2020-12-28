Губернатор Сипягин пообещал отправить Савелия Роговцева с семьёй на море. Мальчика вместе с родителями и братьями глава региона пригласил в Белый дом на чашку чая. К встрече за накрытым

Губернатор Сипягин пообещал отправить Савелия Роговцева с семьёй на море. Мальчика вместе с родителями и братьями глава региона пригласил в Белый дом на чашку чая. К встрече за накрытым столом присоединились детский омбудсмен Геннадий Прохорычев, глава департамента соцзащиты Любовь Кукушкина и председатель контрольного комитета области Сергей Полузин, он же руководил штабом по поиску мальчика. Напомним,