Как указывает Упрдор, работы стартуют уже в мае, а завершатся, по плану, в ноябре. Речь идет об участке федеральной трассы «М-7» со 169-го по 185-й километр – от пересечения с трассой на Москву и

Как указывает Упрдор, работы стартуют уже в мае, а завершатся, по плану, в ноябре. Речь идет об участке федеральной трассы «М-7» со 169-го по 185-й километр – от пересечения с трассой на Москву и до дороги на Радужный. На известной в народе «Южке» будет срезан изношенный асфальт, основание полотна усилят специальной смесью, а само покрытие