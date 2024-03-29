По обвинению в убийстве женщины перед судом предстанет житель деревни Толпухово Собинского района.

По обвинению в убийстве женщины перед судом предстанет житель деревни Толпухово Собинского района. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Трагедия произошла вечером 13 января текущего года в квартире гражданина. Обвиняемый вместе с сожительницей распивал спиртное. Когда женщина захотела уйти из жилища, чтобы продолжить пьянку, разразился скандал. Дама оскорбила сельчанина, и тот взялся за нож. Мужчина вонзил клинок в шею жертвы. От полученной раны потерпевшая вскоре умерла.Отмечается, что житель деревни Толпухово признал свою вину. Уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.