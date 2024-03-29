Убийство произошло в деревне Толпухово Собинского района. Вечером 13 января мужчина заметил, что его возлюбленная опять куда-то собралась – она решила пойти выпить без него. И это уже

Убийство произошло в деревне Толпухово Собинского района. Вечером 13 января мужчина заметил, что его возлюбленная опять куда-то собралась – она решила пойти выпить без него. И это уже происходило не впервые. Как рассказали в прокуратуре, между парой произошел конфликт. Разозлившись, мужчина взял нож, которым до этого они резали продукты, и ударил им потерпевшую в шею.