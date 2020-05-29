Илон Маск получил первую крупную премию — с 2018 года его вознаграждение в Tesla привязано к финансовым показателям компании

В Tesla подтвердили, что Илон Маск получил право на первый транш — соответствующий документ подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам в четверг. Маск получил около 1,7 миллиона акций Tesla, которые оцениваются примерно в $775 миллионов исходя из сегодняшней рыночной стоимости на момент закрытия. Акции Tesla закрылись в четверг по цене $805,81.В четверг было подано заявление, где также была определена дата проведения годового собрания акционеров компании — 7 июля. В документе сообщается, что на дату заявления один из 12 траншей по премии стал подлежащим к исполнению по цене опциона в размере $350,02 за акцию и минимального пятилетнего периода владения, обычно применяемого к любым акциям, которые приобретаются при исполнении опциона.Акционеры Tesla привязали вознаграждение Маска к показателям компании в марте 2018 года. Опцион на $2,6 миллиарда планировалось перевести бизнесмену 12 траншами в течение десяти лет. При этом, чтобы получить все транши, рыночная стоимость Tesla должна вырасти до $650 миллиардов, и производитель электромобилей достигнет нескольких целевых показателей по выручке и прибыли.При этом Маск не получает зарплату или денежный бонус, только опционы, которые основаны на рыночной капитализации Tesla и достижении целевых показателей.Маск превратил Tesla из нишевого автопроизводителя с производственными проблемами в мирового лидера по производству электромобилей с американскими и китайскими заводами. В начале года капитализация Tesla впервые превысила стоимость двух крупнейших автопроизводителей США — Ford и General Motors, вместе взятых. Стоимость акций Tesla выросла на фоне открытия нового завода в Шанхае и запуска там производства Tesla Model Y, а также в связи с удачными финансовыми результатами по итогам последнего отчетного квартала.В январе рыночная стоимость Tesla впервые достигла $100 миллиардов — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев глава компании Илон Маск получает право на крупное вознаграждение. Недавно компания превысила порог, необходимый для того, чтобы Илон Маск получил свою первую награду.Сейчас Маск владеет около 18,5% компании по состоянию на 1 мая согласно FactSet, доля оценивается в $24 миллиардов. Суммарно Маск может заработать более $50 миллиардов за достижение рыночной капитализации Tesla в размере $650 миллиардов.Акционер Tesla Ричард Торнетта через суд требует от компании уменьшить компенсационный пакет Илона Маска и пересмотреть состав совета директоров. Истец обвинил совет директоров и Маска в необоснованном обогащении. В иске Торнетта заявляет, что компенсационный пакет Маска превышает аналогичные выплаты всем другим главам публичных компаний.Tesla была вынуждена ограничить свою деятельность по производству электрокаров во время коронавирусной пандемии, к большому разочарованию Маска. Во время конференц-кола по итогам I квартала Маск назвал приказ оставаться дома, призванный замедлить распространение вируса, "фашистским".С марта Tesla перевела многих сотрудников на работу из дома, отправила в неоплачиваемый отпуск других сотрудников и урезала им зарплату, остановив при этом работу подрядчиков.В начале мая Илон Маск одним твитом отправил в падение акции Tesla. Сначала он написал в Twitter, что продает все свое имущество, в том числе и собственный дом. После этого добавил, что, по его мнению, акции Tesla стоят слишком дорого. В результате акции автопроизводителя упали почти на 10%.