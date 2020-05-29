Следственный комитет РФ завершил расследование дела москвички Ольги Толокевич о распространении ложной информации о коронавирусе.

Следственный комитет РФ завершил расследование дела москвички Ольги Толокевич о распространении ложной информации о коронавирусе COVID-19. Она писала в социальных сетях, что якобы из обсервационного центра в Москве массово вывозят тела.Толокевич признала, что соврала. Как она объяснила — таким образом хотела прибавить себе подписчиков, напоминает телеканал "Россия 24"."Используя свой мобильный телефон с выходом в сеть Интернет, опубликовала видео. Я в настоящее время искренне сожалею о своем поступке. Больше не буду выкладывать подобных постов. Прошу меня строго не наказывать", — говорит Ольга Толокевич.