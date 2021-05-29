Злоумышленница под видом выплаты зарплаты переводила денежные средства на подконтрольные ей счета, а затем распоряжалась ими по своему усмотрению...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали женщину, подозреваемую в присвоении крупной суммы денежных средств организации.Предварительно установлено, что злоумышленница, работая бухгалтером в одной из организаций, расположенных на улице Арбат, используя служебное положение, совершила несколько переводов денежных средств компании на счета посторонних лиц, не работающих в организации. Данный факт был выявлен в ходе проведения бухгалтерской проверки. Материальный ущерб организации составил около 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемую – 40-летнюю жительницу Подмосковья. Выяснилось, что злоумышленница под видом выплаты зарплаты переводила денежные средства на подконтрольные ей счета, а затем распоряжалась ими по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60