Пионер сланцевого бума в США компания Chesapeake Energy объявила о банкротстве и подала иск в суд с просьбой о защите от кредиторов.

Пионер сланцевого бума в США компания Chesapeake Energy объявила о банкротстве и подала иск в суд с просьбой о защите от кредиторов.Chesapeake с долгами в почти девять с половиной миллиардов долларов стала крупнейшей жертвой нефтяного шока, произошедшего весной этого года. Еще в апреле о банкротстве объявил другой крупный игрок на рынке сланцевой добычи — Whiting Petroleum.Всего же, по данным New York Times, в этом году к главе 11 закона о банкротстве США обратились уже более 12 американских нефтегазовых компаний, сообщает телеканал "Россия 24".