Часто ли вы встречаете в дикой природе братьев наших меньших?

Часто ли вы встречаете в дикой природе братьев наших меньших?Недалеко от Владимира расположен заказник "Давыдовский". Это излюбленное место для рыболовов и обычных отдыхающих из соседних населенных пунктов. Однако в первую очередь - это дом для диких зверей."Дирекция особо охраняемых природных территорий" 33 региона в своей группе "ВКонтакте" поделилась последними видео из фотоловушки, которую установили сотрудники организации. В нее попался молодой мирно гуляющий по лесу лось и несколько кабанов. Кстати, на одном из видео последних что-то заставило не на шутку испугаться.