Для беседы с начальником территориального отдела школьниками заранее был подготовлен большой список интересующих их вопросов...

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» начальник ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы полковник полиции Антон Аркадьевич Максимов встретился с начинающим журналистом и принял участие в записи видео-диалога для учащихся одной из школ района.Выполняя ответственное учебное задание, ученик – школьный корреспондент Артем С. из Медиацентра вместе с Анастасией Кузнецовой, школьным оператором Иваном Зуевым и учителем ОБЖ и физической культуры Алексеем Маньковым приехали в ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы, чтобы подготовить видео-интервью с руководством районного полицейского ведомства об их непростой работе.Оказавшись в районном здании полиции, гости отметили насколько оно современно и функционально организовано, продуманное и удобное.Для беседы с начальником территориального отдела школьниками заранее был подготовлен большой список интересующих их вопросов. Разговор начался с темы личной безопасности подростков, особенно в вечернее время, и перешел в обсуждение обеспечения личной защищенности несовершеннолетних в сети интернет.Интересовало ребят и то, что именно является причиной преступлений и почему люди идут на то или иное правонарушение. Затронуты были в интервью и отличия в ответственности между взрослыми и лицами, не достигшими совершеннолетия. Начальник территориального Отдела подробно рассказал о серьезной профилактической работе в районе, направленной на обеспечение спокойствия и защищенности граждан.Начальника ОМВД по району Очаково-Матвеевское попросили уточнить, что необходимо молодому гражданину, какими качествами и знаниями он должен обладать, чтобы стать сотрудником правоохранительных органов. Полковник полиции Антон Максимов с удовольствием поделился личным жизненным опытом, вспоминал, как и почему он сам стал полицейским, какой служебный путь прошел.Разговор о службе плавно перетек в расспросы об организации досуга правоохранителей, об их саморазвитии, занятиях физической культурой. Ребята узнали о высоких спортивных достижениях Отдела и полученном Кубке по итогам Спартакиады УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.По завершению видео-интервью гости поздравили всех сотрудников полиции с наступающим Новым годом, пожелали им крепкого здоровья, счастья и успехов по службе. Полицейские в свою очередь поздравили всех школьников и пожелали им отличной учебы, надежных друзей, спортивных достижений и исполнения всего задуманного в будущем.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93