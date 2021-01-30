Ребята получили Skills Passport – паспорта компетенций, которые пригодятся им при дальнейшем трудоустройстве.

Все участники справились с испытаниями, подтвердив достойный уровень своей подготовки. При этом 68 процентов студентов показали хорошие и отличные результаты. Ребята получили Skills Passport – паспорта компетенций, которые пригодятся им при дальнейшем трудоустройстве.Демонстрационный экзамен – это форма независимой оценки качества профессионального образования. Он даёт студентам возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний.В 2020 году студенты колледжей Владимирской области сдавали демонстрационные экзамены по 28 компетенциям. Среди них – «Сетевое и системное администрирование», «Администрирование отеля», «Сварочные технологии», «Технологии моды», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Предпринимательство», «Бухгалтерский учёт», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Преподавание музыки в школе», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Мехатроника», «Обслуживание грузовой техники», «Кузовной ремонт», «Лабораторный химический анализ», «Поварское дело», «Промышленная механика и монтаж», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Кирпичная кладка».Студенты выполняли задания на аккредитованных площадках, инфраструктура которых полностью соответствует условиям мирового чемпионата. 37 центров проведения демонстрационного экзамена расположены на базе 19 колледжей региона.Фото:АдминистрацияВладимирскойобласти