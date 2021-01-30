Законопроектом предлагается на 75% снизить годовой доход для исчисления налога по патентной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей.

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области приняли закон, который предусматривает налоговые льготы для сферы общественного питания и детских развлекательных центров как наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, передает ТАСС.Законопроектом предлагается на 75% снизить годовой доход для исчисления налога по патентной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих услуги общественного питания, а также установить сумму дохода для предпринимателей, осуществляющих деятельность детских развлекательных центров, в размере 100 рублей.Кроме того, значительно снижены ставки по налогу, взимаемому по упрощенной системе в зависимости от объекта налогообложения. Например, для предпринимателей, работающих в сфере предоставления продуктов питания и напитков, - с 6% до 1%. Согласно пояснительной записке к закону, общий объем предоставляемых в 2021 году льгот превысит 57 млн рублей.Фото: Pixabay