Российский баскетболист Алексей Швед продолжит профессиональную карьеру в подмосковных Химках. Он заключил новый контракт с клубом, который рассчитан на три года. Об этом сообщила пресс-служба команды из Подмосковья.

Российский баскетболист Алексей Швед продолжит профессиональную карьеру в подмосковных "Химках". Он заключил новый контракт с клубом, который рассчитан на три года. Об этом сообщила пресс-служба команды из Подмосковья."Очень доволен, что остался на три года в своем родном клубе. Будем работать и стремиться только к самому лучшему", – приводит слова 31-летнего защитника официальный сайт "Химок".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Баскетбольный Клуб «Химки» (@khimkibasket) 30 Июн 2020 в 12:01 PDTНапомним, что Швед выступает за подмосковный клуб с 2015 года. Ранее сообщалось, что на российского игрока претендуют испанская "Барселона" и итальянский "Милан".