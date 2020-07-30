Решили спасать жизни еще и в нерабочее время. Сотрудники регионального МЧС стали донорами. Областную станцию переливания крови спасатели посетили в рамках акции «30 добрых дел», посвящённой

Решили спасать жизни еще и в нерабочее время. Сотрудники регионального МЧС стали донорами. Областную станцию переливания крови спасатели посетили в рамках акции «30 добрых дел», посвящённой грядущей дате – 30-летию со дня образования МЧС России. Перед процедурой все участники мероприятия сдали анализы для определения группы крови и резус-фактора и заполнили анкету донора. От каждого спасателя