Международная просветительская акция состоится в пятый раз.

Оценить уровень этнографической грамотности, знания о народах, проживающих в России, можно в «Большом этнографическом диктанте». Международная просветительская акция состоится в пятый раз. Формат проведения – онлайн, учитывая ситуацию с коронавирусом.Написать диктант может любой желающий. Задания будут опубликованы 3 ноября в 00:01 на официальном сайте Большого этнографического диктанта miretno.ru. Там же нужно пройти регистрацию для участия в испытании.Задания диктанта оформлены в виде теста, состоящего из 30 вопросов, часть которых уникальна для каждого субъекта Российской Федерации и других стран. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут.В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. Традиционно всем будут выданы сертификаты с указанием результатов.