В ближайшее время в районной больнице ждут ещё несколько специалистов.

В этом году в Собинскую районную больницу на работу устроился 21 медицинский работник, сообщает Департамент здравоохранения Владимирской области.Среди уже трудоустроенных работников - участковый врач-терапевт, уролог, психиатр, стоматолог-ортопед, 12 медицинских сестер, фельдшер отделения "скорой", заведующий ФАПом, фельдшер поликлиники, лаборант и фармацевт. В ближайшее время в районной больнице ждут ещё несколько специалистов: врача-акушера-гинеколога, невролога, фельдшера скорой медицинской помощи и фельдшера ФАПа.