Смотрите Вести в 14.30: Прифронтовой Докучаевск глазами очевидца. Роковой пассажир. Три...

Смотрите "Вести" в 14.30: Прифронтовой Докучаевск глазами очевидца.Роковой пассажир.Три ножевых. В Муромском районе по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве таксиста.Полный разлив.В Петушинском районе река Вольга "отрезала" несколько деревень. Вода, по словам жителей, подобралась к домам.Русский Докучаевск.Прифронтовой Докучаевск глазами очевидца. Фотовыставка о возвращении города к мирной жизни.