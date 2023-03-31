Смотрите Вести в 14.30: Прифронтовой Докучаевск глазами очевидца.
Роковой пассажир.
Три...
Смотрите "Вести" в 14.30: Прифронтовой Докучаевск глазами очевидца.
Роковой пассажир.
Три ножевых. В Муромском районе по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве таксиста.
Полный разлив.
В Петушинском районе река Вольга "отрезала" несколько деревень. Вода, по словам жителей, подобралась к домам.
Русский Докучаевск.
Прифронтовой Докучаевск глазами очевидца. Фотовыставка о возвращении города к мирной жизни.