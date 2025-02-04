В борьбе со злокачественными новообразованиями невозможно переоценить значение раннего выявления опухолей и предшествующих им патологий. Именно эту задачу в нашей стране решает диспансеризация.

Специалисты Владимирского областного цент­ра общественного здоровья и медицинской профилактики напоминают, что такие факторы, как курение, употребление алкоголя, чрезмерная инсоляция, избыточный вес, гиподинамия, повышают вероятность развития онкологических заболеваний. На них нужно обращать внимание – это называется первичной профилактикой. Однако, для того чтобы выявить онкологию, когда ещё нет симптомов, необходимо пройти диспансеризацию. Не секрет, онкологические заболевания, обнаруженные на ранней стадии, излечимы в 90% случаев.С чего начать?С диспансеризации. Это целый комплекс медицинских мероприятий, направленных на профилактику болезней и оценку состояния здоровья. Он помогает выявить хронические неинфекционные заболевания на ранней стадии и предотвратить их развитие.Уже на этапе анкетирования и сбора анамнеза врач получает ценную информацию о состоянии здоровья пациента: имеются ли вредные привычки, отягощённая наследственность, какие заболевания он перенёс. Эти данные помогают врачу оценить дополнительные риски развития патологий органов.Диспансеризация включает серию онкоскринингов. Так, с 18 до 39 лет в их число входит осмотр на выявление рака шейки матки. После 40 лет добавляются скрининги для обнаружения колоректального рака, рака желудка, двенадцатиперстной кишки, молочной и предстательной желёз.Во время первого этапа врачи определяют, необходимо ли проводить дополнительные обследования для постановки или уточнения диагноза. При подозрении на онкозаболевание пациента отправляют на консультацию с профильным врачом и дообследование. Там уже при необходимости применяют различные методы исследования: колоноскопию, гастроскопию, дерматоскопию и др., а также консультации врачей-специалистов. По результатам второго этапа, если сохраняются подозрения на злокачественное новообразование, человека направляют на консультацию к врачу-онкологу.Где пройти?Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства, записавшись к участковому терапевту или в отделение медицинской профилактики. Напоминаем, диспансеризация – услуга бесплатная. Она осуществляется по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).Когда пройти?Независимо от пола, всем людям в возрасте 18–39 лет диспансеризацию нужно проходить раз в 3 года, а с 40 лет – ежегодно. Те, чей возраст не подходит для диспансеризации, могут пройти бесплатный профосмотр.