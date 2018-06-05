«За закрытие свалки, за жизнь!». Под таким девизом жители Александровского района и дачники вышли на митинг против мусорного полигона под окнами их домов. На отчаянный поступок люди решились после того, как их слова о нарастающей экологической катастрофе - местные власти просто проигнорировали. На митинге местные активисты пытались выяснить у фирмы, которая занимается рекультивацией александровской свалки – сколько людям ещё терпеть загрязнение окружающей среды, ведь эту свалку, в километре от города, должны были закрыть по решению суда. Татьяна Данилова продолжит тему.

За закрытие свалки, за жизнь!. Под таким девизом жители Александровского района и дачники вышли на митинг против мусорного полигона под окнами их домов. На отчаянный поступок люди решились после того, как их слова о нарастающей экологической катастрофе - местные власти просто проигнорировали. На митинге местные активисты пытались выяснить у фирмы, которая занимается рекультивацией александровской свалки – сколько людям ещё терпеть загрязнение окружающей среды, ведь эту свалку, в километре от города, должны были закрыть по решению суда. Татьяна Данилова продолжит тему.(г.Александров)Люди – не мусор, До вас тут было чисто. Митинг, который был заранее согласован, собрал около 500 человек – местных жителей и дачников. Его организатором стала Яна Зайцева, огород женщины как раз в полукилометре от свалки, которую ещё в прошлом году по суду должны были закрыть.Яна Зайцева, организатор митинга: "Она исчерпала свой резерв, свой ресурс. Она не соответствует нормативам, там нет системы газоотведения и нет системы сбора и отведения фильтрата. Вот этой опасной жидкости. На обозрение, кстати свежепривезённый фильтрат со свалки".Александровской свалке уже 40 лет. Занимает она 11 гектаров земли. Её рекультивацией должна была заниматься фирма Эколайн. Но вместо этого, говорят активисты, свалка начала расти в геометрической прогрессии, причём в основном за счёт мусорных фур из Москвы. Жители отследили их путь от мест загрузки прямо до александровского полигона.Виталий Касатов, местный житель: "Я говорю, а вы в курсе вдруг туда ядерные отходы привозят, он говорит – я не знаю. То есть никто этот мусор не контролирует, он просто везётся. Всё что выкидывается в Москве, везётся сюда, порядка 100 машин за сутки, это всё вываливается. Никакой подложки нет, газа нет. Нам говорят – рекультивация. Но сначала надо закрыть свалку, всё сделать, подготовить".Планы на расширение свалки в Эколайн не скрывают. Местные жители говорят, что видели бумаги. По ним к 11 существующим гектарам под свалку заберут ещё 8. Она сможет принимать 450 тысяч тонн мусора в год, при том, что сам Александровский район производит всего 50 тысяч.Яна Зайцева, организатор митинга: "Это в 9 раз больше, чем может производить Александровский район, получается, что 400 тысяч тонн мы готовы принять из других регионов, наверное, откуда, зачем такие мощности закладывать? То есть, соответственно, ближайшие 3 года нам грозит завоз мусора в таких же темпах и явно неместного. И когда, глядя в глаза, говорят: "О том, что завозится московский мусор? Мы не знаем. Если вы знаете, вы нам сообщайте". - "Вы нам сообщаете" - 2 месяца? - "Не знаем. Ничего не ввозится". - Это называется обман, это лукавство, это обман".В Белом Доме мусорный вопрос курирует первый вице-губернатор Лидия Смолина, но она не нашла времени на интервью. Нам ответил департамент природопользования, и только письменно. В официальной бумаге говорится о том, что Смолина сама неосторожно заявила ещё два месяца назад: мол, мусорные операторы обязаны принимать ТБО из других регионов лишь на основании заключённых договоров. Но до настоящего времени в администрацию 33 региона такие предложения от властей Москвы и Московской области не поступали.Тем временем, Александровская свалка уже перегружена настолько, что последствия сказываются на природе. Вот это видео с ручьями чёрного цвета и помпой, которая перекачивает фильтрат в лес, местные жители сняли недавно. И даже принесли эти жидкие отходы на митинг. Но рекультиватор свалки сказал, что эта просто безобидная болотная вода.Игорь Крицкий, заместитель генерального директора ООО Эколайн-Владимир: "По поводу фильтрата и видео, которое в интернете, дело в том, что это болотная вода, которая имеет такой цвет за счёт гниения растительности, которая находится на дне болота. Эта информация, она в открытом доступе".В своём ответе областные чиновники чётко дают понять, что мнение жителей при реконструкции свалки инвесторы обязаны спросить, и учесть. Но пока это лишь слова на бумаге. Кстати, на митинге присутствовали представители администрации Александровского района, но выступать перед жителями не стала. Права александровцев активно защищали лишь депутаты.Олег Лебедев, член комитета Госдумы по аграрным вопросам: "Будут отправлены правительственные телеграммы генеральному прокурору Чайке, руководителю следственного комитета Бастрыкину для того, чтобы они, ну и губернатору Владимирской области Орловой, для того, чтобы они немедленно приняли меры и доложились в установленный срок о принятых мерах".Александровские активисты надеются быть услышанными и Президентом. Своё обращение о мусорном беспределе на прямую линию Владимиру Путину уже отправили сотни человек. Услышат ли о мусорной катастрофе в Кремле, станет известно 7 июня.