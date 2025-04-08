За год доля неплательщиков выросла на 0,62%.

4,42% жителей во Владимирской области не выполняют обязательства по кредитам.За год доля неплательщиков выросла на 0,62%. Об этом сообщили аналитики РИА Новости. Средний размер задолженности на каждого экономически активного жителя составляет 318 тысяч рублей.Наш регион находится на 55-м месте в России по уровню просроченных долгов. Лучшим признан Севастополь. Там просроченные платежи по кредитам и ипотекам составляют всего лишь 1,75%. А по уровню долгов антилидером рейтинга является Ингушетия.Напомним, что СНТ во Владимирской области .