В глобальном офисе Reebok не знали подробностей о запуске российской акции #нивкакиерамки и не согласовывали ее. Об этом рассказал Говорит Москва официальный представитель Reebok Global Дэниел Сарро.По его словам, компания всегда следит за тем, чтобы транслируемые ею сообщения соответствовали определенным стандартам. Общая кампания в поддержку женщин будет продолжена, как и планировалось, добавил он.Ранее российское представительство Reebok запустило акцию #нивкакиерамки. Она должна была стать аналогом западной кампании Be More Human, посвященной сильным женщинам. Среди оригинальных слоганов были такие: Если ты упорно работаешь и делаешь это от всего сердца, то ты можешь достичь всего, Мы меняем мир всякий раз, когда подаем пример, Свет одного человека может зарядить весь мир, Ты не должна извиняться за то, что ты сильная. Российские лозунги оказались другими. К примеру, Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо и Когда говорят "носить на руках", представляю, как меня носят в гробу. Пользователи социальных сетей раскритиковали кампанию, и Reebok приняла решение ее удалить.Курировавший запуск рекламной акции в России Александр Голофаст уволился из Reebok. Маркетолог отметил, что ему было важно показать не только сильную, независимую, уверенную в себе женщину, а такую, которая делает то, что хочет. Руководство Reebok в России согласовало эту рекламную кампанию, упоминал Голофаст в разговоре с The Bell: Федеральный директор бренда смотрел на все цитаты и, улыбаясь, говорил, как ему нравится фраза про гроб и как смело, ярко – молодцы.