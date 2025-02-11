25-26 февраля 2025 года в 27-й раз пройдет ведущее событие медиаиндустрии - CSTB.PRO.MEDIA. Форум освещает ключевые тенденции российского рынка на 2025 год, которые находят отражение в насыщенной деловой программе. Участники обсудят вопросы производства и распространения контента, новые технологические решения для видеопроизводства, а также вызовы, стоящие перед отраслью.

Программу Форума откроет Стратегическая сессия "Роль медиаиндустрии в текущей ситуации. Российский контент внутри страны и за рубежом" с приглашением в президиум лидеров отраслей телеком и медиа, руководителей крупнейших холдингов и телекомпаний, представителей департаментов профильных министерств и ведомств.Важным событием деловой программы Форума станет панельная дискуссия "Лидеры отечественной анимации. Продюсеры, которые создают бренды & бренды, которые создают продюсеры". Руководители ведущих анимационных студий расскажут о новых проектах и поделятся планами на 2025 год. Сессия пройдет при поддержке Ассоциации анимационного кино (ААК).Особое внимание в программе Форума уделено событиям, ориентированным на представителей рынка операторов связи. В программе Дня Оператора 2025: круглый стол по актуальной повестке и правовая сессия "Анализ рисков и видов ответственности операторов".На сессии СASE STUDY представители технологических компаний, ИТ-специалисты, производители и дистрибьюторы телекоммуникационного оборудования смогут презентовать собственные технологические решения и рассказать об их преимуществах и опыте внедрения.В рамках Форума будут объявлены результаты 16-й Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения "Большая цифра", пройдет 4-й фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ с премьерами, которые ожидают выхода в онлайн-кинотеатрах весной и летом.