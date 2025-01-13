Правоохранительные органы вычислили злоумышленницу по записям с камер видеонаблюдения.

Жительница города Ковров во Владимирской области предстанет перед судом за повреждение двух автомобилей на парковке. Инцидент произошел 30 октября, когда 43-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбила иномарки Jetour и Toyota пластиковыми бутылками и ногами. Как рассказали в пресс-службе УМВД по региону, в результате причиненный ущерб превысил 70 тысяч рублей.Правоохранительные органы вычислили злоумышленницу по записям с камер видеонаблюдения. Свой поступок она объяснила ссорой с мужем и состоянием гнева. На женщину заведены два уголовных дела по статье 167 УК РФ (повреждение чужого имущества), она признала свою вину и частично возместила ущерб. Расследование завершено, и дело направлено в суд, где хулиганке грозит до 5 лет лишения свободы.