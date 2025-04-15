В работу вмешалась прокуратура.

В Кольчугино Владимирской области продолжается строительство блочно-модульной котельной в микрорайоне «Аэродром», начатое после коммунальной аварии в январе 2024 года. Котельная обеспечивает теплом многоквартирные дома и социальных объекты в зимний период.В марте 2024 года был заключен контракт на сумму свыше 317 млн рублей между местным управлением и подрядчиком ЗАО «МНК-групп» на проектирование и строительство котельной. Несмотря на установленный срок завершения работ до конца декабря 2024 года, второй этап строительства до сих пор не завершен. Это может задержать ввод в эксплуатацию объекта.Надзорное ведомство уже направило представления главе администрации района и руководству подрядчика с требованием принять меры для ускорения строительства, а также взяло ситуацию под контроль.