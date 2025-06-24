Прокуратура отреагировала на длительное отключение воды.

Межрайонная прокуратура Гусь-Хрустального отреагировала на длительное отключение холодного водоснабжения в ряде многоквартирных домов, произошедшее в конце апреля.В результате прокурорской проверки , что гарантирующая организация МУ ВКП не соблюдала нормативные сроки устранения аварии, лишив жителей воды на двое суток.Как выяснилось, в связи с утечкой на водопроводных сетях в районе дома № 16 по ул. Муравьева-Апостола проводились аварийные работы. Это привело к отсутствию холодного водоснабжения в домах по улицам Муравьева-Апостола, Каховского и Теплицкому проспекту. Однако вместо положенного времени, предусмотренного нормативами, жители оставались без воды фактически два дня – с утра 17 апреля до вечера 18 апреля.В связи с выявленными нарушениями, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении должностного лица муниципального предприятия. Руководителю МУ ВКП также внесли представление, по результатам рассмотрения которого жителям сделали перерасчет за коммунальные услуги.