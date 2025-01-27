Мужчина шел за покупками.

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области банда подростков избила 70-летнего пенсионера на входе в торговый центр «Круиз». Парни использовали кастеты. В результате медики госпитализировали пострадавшего пожилого мужчину с черепно-мозговой травмой. Подробности в материале —Шел за продуктамиС малолетними бандитами пенсионер столкнулся на входе в торговый центр «Круиз» на улице Калинина вечером 24 января, он шел за покупками. В этом месте часто кучкуются подростки.Так, один из них не дал спокойно пройти мужчине в здание. Парень толкнул его, а когда пенсионер попытался дать отпор, чтобы защититься, один из нападавших повалил его на землю и начал бить по лицу. Хулиганы сразу же достали мобильные телефоны и начали снимать происходящее на видео.В результате пожилому мужчине потребовалась помощь врачей. Медики диагностировали у него гематомы на лице, перелом носа и черепно-мозговую травму. В нескольких СМИ появилась информация, что преступники использовали кастет во время издевательств.Отмечали день рожденияУже из больницы о нападении на пенсионера сообщили в полицию. Сотрудники УМВД по Владимирской области начали проверку и нашли двоих подозреваемых. Ими оказались парни 14 и 15 лет. Оперативники установили личности злоумышленников благодаря записям с камер наблюдения возле ТЦ.«Полицейскими в отношении родителей подростков составлены протоколы об административном правонарушении», — сообщили в полиции.Оказалось, что в вечер пятницы подростки отмечали день рождения одного из друзей. После «праздник» продолжился у ТЦ «Круиз»Дело «ушло в Москву»Но протоколом происшествие не ограничилось. Владимирские следователи возбудили уголовное дело, а о жестком избиении узнал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Теперь расследование контролируют Москва.Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Сейчас следователи осматривают видеозаписи произошедшего, проводят допросы свидетелей. По статье предусмотрены штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей, принудительные работы, либо лишение свободы на срок до семи лет. Ответственность наступает для лиц старше 14 лет.