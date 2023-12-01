Во Владимире почтили память Неизвестного солдата На Князь - Владимирском кладбище накануне почтили...

Во Владимире почтили память Неизвестного солдатаНа Князь - Владимирском кладбище накануне почтили память Неизвестного солдата. Цветы к вечному огню возложили студенты, школьники, представители органов власти, участники специальной военной операции.День неизвестного солдата в России ежегодно отмечают 3 декабря. Дата установлена в память о погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны и военных конфликтов последних десятилетий. Мемориальные торжества организованы управлением образования и молодежной политики совместно с региональным отделением Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".Руслан Богатов, участник СВО:- Подвиг неизвестного солдата, а это миллионы людей, которые погибли защищая свое Отечество. В этот день я думаю, надо еще поблагодарить тех людей, которые отдают свое свободное время для поиска солдат, которые погибли. И увековечивают их в памяти.Арсений Вишнев, ученик школы №10 г. Владимира:- Мы отдаем память и честь тем людям, которые погибли на войне за нас, за мирное время.