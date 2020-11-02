Количество новых заболеваний - 123.

За минувшие сутки в Костромской области количество инфицированных коронавирусом выросло на 123 человека. По данным пресс-служба правительства региона к 2 ноября выздоровели 10 человек.Диагнозы Covid-19 поставлены 74 костромичам. Также выявлено 11 случаев в Галичском и 9 в Костромском районах. По четыре заболевших в Волгореченске, Нерехтском и Островском районах. По три в Пищугском, Макарьевском, Красносельском районах. Двое в Буе. По одному в Мантурово, Шарье, Нее, Судиславском, Кадыйском и Межевском районах.Двое мужчин старше 60 лет скончались.За период первой и второй волны в регионе заболели 7589 человек. Выздоровели – 5145. В больницах находятся 297 пациентов. Ещё 1997 лечатся на дому.