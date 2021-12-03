4 декабря во Владимире пройдет традиционный Чемпионат Ползунков для детей от 6 месяцев до 4 лет.

4 декабря во Владимире пройдет традиционный Чемпионат Ползунков для детей от 6 месяцев до 4 лет.Ранее соревнования среди самых маленьких владимирцев проводились либо на День молодежи, либо в День города. Пандемия сместила, но не прервала традицию. «Забеги» пройдут 4 декабря в гимнастическом центре "I GYM" в парке 850-летия г.Владимира. Организатором стал Семейный клуб "Мамина радость".С 14.00 на старты будут выходить «Ползунки» (от 6 до 11 месяцев); «Ваньки-Встаньки» (11-18 месяцев), «Бегунки» (от 1.5 до 2 лет), «Шустрики» (от 2 до 3 лет), "Прыгунки" (от 3 до 4 лет, но не старше 48 месяцев по состоянию на 4 декабря)Чтобы избежать массового скопления людей при регистрации и проведении соревнований, организаторы составили специальное расписание. С ним можно ознакомиться на сайте конкурса и там же заполнить заявку.