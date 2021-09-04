Утром 4 сентября в 08.47 в Александрове на территории СНТ «Геологи» загорелась дача. Из-за позднего сообщения о пожаре на момент прибытия пожарных дом горел по всей площади. Сотрудники МЧС ..

Утром 4 сентября в 08.47 в Александрове на территории СНТ «Геологи» загорелась дача.Из-за позднего сообщения о пожаре на момент прибытия пожарных дом горел по всей площади.Сотрудники МЧС потушили огонь на площади 36 квадратных метров.При разборе завалов на месте происшествия был обнаружен погибший хозяин дома - мужчина 1939 года рождения.«На место выезжали 2 единицы техники и 6 человек личного состава», - уточнила руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.