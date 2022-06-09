Авария произошла на 9 километре автодороги Владимир-Улыбышево Коняево. Там ведутся ремонтные работы. В начале восьмого вечера спецтехника стояла у обочины. В неё врезалась отечественная

Авария произошла на 9 километре автодороги Владимир-Улыбышево Коняево. Там ведутся ремонтные работы. В начале восьмого вечера спецтехника стояла у обочины. В неё врезалась отечественная легковушка. Как выяснилось, парень за рулём не имел водительских прав. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области Водитель 2004 года рождения, водительского удостоверения не имея, управляя автомобилем ВАЗ, двигаясь со стороны посёлка